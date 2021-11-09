Москва, 9 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Глобальный энергопереход, который не обходит стороной и РФ, может потребовать не только колоссальных инвестиций, но и принципиального изменения бизнес-процессов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал прогноз главы Сбербанка Германа Грефа о том, что в РФ изменения, вызванные энергетическим переходом, могут затянуться на четыре десятилетия.

Администрация Липецкой области Энергетика

«Сегодняшний энергопереход, спровоцированной «зеленой» повесткой, продвигаемой в наибольшей степени со стороны США и Европы, не обходит стороной и Россию. Трансформация мировой энергетической повестки предполагает кардинальное снижение доли традиционных энергоносителей, которые, по состоянию на сегодня питают порядка 30% доходной части российского бюджета и обеспечивают рабочими местами более 2 миллионов человек. Поэтому принципиальные изменения в отрасли, логике и структуре ее функционирования могут потребовать несколько десятилетий для ее полной адаптации под новый мировой энергоуклад, — сказал Чередниченко. — Поскольку эти изменения потребуют не только колоссальных инвестиций в новые технологии и мощности, объем которых может достигнуть цифры в 1 трлн долларов, но и принципиального изменения бизнес-процессов, срок окончательного изменения формата отрасли, измеряемый 30 и более годами, выглядит вполне реальным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Греф считает, что главной причиной энергетического кризиса в Евросоюзе является обострение глобальной конкуренции за энергоносители.