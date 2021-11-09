Москва, , 11:49 — REGNUM В России снижается доступность иммуноглобулина. Об этом 9 ноября заявила директор Благотворительного фонда помощи детям и взрослым с нарушением иммунитета «Подсолнух» Ирина Бакрадзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам, эксперта, в мае 2021 года был проведен опрос, который показал, что 68% пациентов испытывали сложности в обеспечении иммуноглобулином. По результатам на конец октября 100% респондентов испытывали сложность в получении этого препарата.

«То есть ситуацию не улучшается. Препарата по-прежнему нет. Отечественного препарата не хватает. Мы столкнулись с тем, что даже в свободной продаже не можем закупить препарат для своих нужд. Ситуация критическая. В экстренном порядке нужно решить вопрос с внеочередными поставками. А в дальнейшем нужно решать вопрос нашей национальной безопасности в части обеспечения производства иммуноглобулина у нас в стране», — сказала Бакрадзе.

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