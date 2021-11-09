Москва, 9 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Растущее неравенство между развитыми и развивающимися странами оборачивается тяжелыми последствиями для большинства рынков мировой экономики. Об этом корреспондент ИА REGNUM 9 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Pixabay.com Кризис

«В мировой экономике на самом деле нарастают стагфляционные риски. Сейчас мы видим ускорение стагфляционных эффектов и по причинам циклического характера развития экономики, и в связи с нарастанием мирового экономического кризиса, ростом безработицы, прежде всего скрытой, сокращением располагаемых доходов населения и платежеспособного спроса, — сказала Степанова. — Восстановление мировой экономики застопорилось, неравенство между развитыми и развивающимися странами растет, пандемия и локдауны продолжаются».

По ее словам, всё это оборачивается тяжелыми последствиями для большинства рынков мировой экономики: рабочей силы, продовольственных товаров, услуг, средств производства, научно-технических разработок и инноваций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) заявил о том, что мировая стагфляция уже наступила.