Москва, 9 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день в РФ есть три сценария, по которым будет разворачиваться борьба между торговыми сетями, выпускающими товары под собственной торговой маркой, и конкурирующими с ними производителями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что жители РФ стали чаще выбирать собственные торговые марки ритейлеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

«Конечно, производители будут бороться, — сказал Чеглов. — Не столько за бренды, сколько за доходы. И здесь можно выделить два сценария. Сценарий первый: выпуск брендированного товара под торговой маркой федеральных и транснациональных торговых сетей. Здесь производитель отказывается от дорогостоящей рекламной поддержки своего бренда, участия в не менее дорогих для него системных промо-активностях, экономит на упаковке и получает «гарантированную» загрузку производственных мощностей. И этот сценарий хорошо отработан за рубежом».

Второй сценарий — это поддержка лояльности к бренду с помощью участия в навязываемых торговыми сетями промо-активностях.

«Продукт продается неделю по вполне конкурентной цене в одной торговой сети. Затем неделю в другой. И так по циклу. У потребителя формируется и поддерживается привычка конкретно к данному продукту, — сказал Чеглов. — Сценарий третий и наименее вероятный. Снижение отпускных цен за счет уменьшения производителем собственного дохода. Вероятность его применения невысока, поскольку производители понесли большие потери в пандемию. И если товар имеет признаки уникальности, отличия от конкурентов в качестве или находится в модном тренде, то, наверное, производители скорее пойдут по пути раскрутки спроса за счет рекламы, нежели снижения цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ в дисконтной торговле доля товаров СТМ может вырасти до 80% и даже 90%.