Москва, 9 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Одна из причин того, что российские магазины продают все больше товаров собственной торговой марки, связана с подорожанием логистики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

«Логистика продолжает дорожать. Этому способствуют разного рода препятствия в перемещении товаров, вводимые государствами в целях борьбы с распространением коронавируса. Будет снижаться и реальная покупательная способность населения на фоне общемирового тренда роста розничных цен, — сказал Чеглов. — Но полностью заменить товарные бренды собственными торговыми марками в ближайшей перспективе невозможно. В дисконтной торговле допускаю доведение СТМ в продажах до 80% и даже 90%. А вот в супермаркетах, наверное, не выше 20−30%, иначе они перестанут быть таковыми. Это в сфере продовольствия».

Как полагает экономист, в сфере непродовольственной торговли всё сложнее.

«Есть торговые сети, продающие все товары под своими торговыми марками. Есть бытовая техника и электроника, где СТМ имеют очень слабые позиции и производители держат рынок. А есть торговля стройматериалами, где СТМ набирают обороты», — уточнил Чеглов.

Напомним, как сообщалось ранее, в РФ выросла доля тех покупателей, которые приобретают в магазинах небрендовые товары.