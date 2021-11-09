Москва, 9 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В РФ растет доля городского населения и уменьшается количество сельских жителей, что отражается и на производстве сельхозпродукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. ПлехановаИбрагим Рамазанов.

Avito.ru Мясо

«Проблема сдерживания цен на говядину на внутреннем рынке стоит особо остро по причине того, что в России постоянно увеличивается доля городского населения, — сказал Рамазанов. — Сельское население, которое переселяется в города, не только выбывает из сферы производства сельхозпродукции, но и увеличивает спрос на эту продукцию. А крупные компании агропромышленного комплекса пока не способны полностью компенсировать эти потери и удовлетворить спрос, особенно на говядину, в краткосрочной перспективе».

Как полагает Рамазанов, вероятно, в случае обострения ситуации на внутреннем рынке, как и ранее, будут введены ограничительные меры на экспорт в обмен на компенсацию российским производителям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что отмена пошлины на импорт мяса поможет сдержать цены, но только в краткосрочной перспективе.