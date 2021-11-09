Москва, 9 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Меры властей РФ, направленные на сдерживание роста цен на свинину и говядину, могут обернуться конфликтом российских производителей и зарубежных поставщиков этих продуктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о том, что Минсельхоз РФ предложил отменить пошлину на импорт мяса.

Мясо

«Предлагаемые министерством сельского хозяйства меры можно считать одним из методов стабилизации цен в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе они могут привести к конфликту интересов российских производителей и зарубежных поставщиков этих продуктов, — сказал Рамазанов. — Обнуление ввозных пошлин на длительный период, особенно на свинину, для производства которой у России достаточно внутренних ресурсов, может привести к падению эффективности этой отрасли. Вероятнее всего, правительство РФ отнесется к такому предложению с большой осторожностью».

Кроме того, как пояснил Рамазанов, в настоящее время, когда дефицит и высокие цены на энергоносители значительно повысили себестоимость сельхозпродукции по всему миру, в том числе мяса, очень сложно компенсировать нехватку этой продукции только за счет низких ввозных пошлин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что отмена пошлины может обернуться дефицитом мяса.