Москва, , 11:37 — REGNUM 8 ноября с России прошел премьерный показ нового российского фильма «16-й». Кинолента повествует о скандале с вмешательством в американские выборы 2016 года.

Выборы в США DonkeyHotey

В средствах массовой информации фильм позиционируется как «исповедь» российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого США обвиняли во вмешательстве в американский избирательный процесс. Издание «Дни.ru» поинтересовалось у российского бизнесмена, можно ли считать картину ответом на вопрос, было ли на самом деле «вмешательство» в президентские выборы США 2016 года. Ответ Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

"Да», — заявил бизнесмен.

Премьеру фильма в России успели посмотреть свыше 200 тысяч человек.

Изначально киноленту планировали показать 3 и 5 ноября в Нью-Йорке. Однако, по данным «Собеседника», оба раза мероприятия срывались. В первом случае руководство кинотеатра неожиданно отказалось от показа, а во втором сотрудники правоохранительных органов ворвались в зал на первых минутах показа.