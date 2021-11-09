Ханой, 9 ноября 2021, 11:35 — REGNUM Посол Индонезии во Вьетнаме Денни Абди заявил, что обе страны сильные партнеры в сфере экономики и развития, сообщает Antara.
«Прошло почти 66 лет с момента установления дипломатических отношений между Индонезией и Вьетнамом, и теперь страны остаются хорошими друзьями и близкими партнерами», — отметил посол Индонезии во Вьетнаме.
Вьетнам является четвертым по величине экономическим партнером Индонезии в регионе.
«Обе страны нацелены на торговый оборот в $10 млрд к 2021 году», — добавил посол.
Валовой внутренний продукт (ВВП) Вьетнама постепенно увеличивался и достиг $271 млрд в 2020 году.
Индонезия и Вьетнам должны воспользоваться этим потенциалом, сосредоточив внимание на новых стратегиях укрепления сотрудничества между двумя странами.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб совершит свой первый официальный визит в Индонезию.
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