Ханой, 9 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Посол Индонезии во Вьетнаме Денни Абди заявил, что обе страны сильные партнеры в сфере экономики и развития, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

«Прошло почти 66 лет с момента установления дипломатических отношений между Индонезией и Вьетнамом, и теперь страны остаются хорошими друзьями и близкими партнерами», — отметил посол Индонезии во Вьетнаме.

Вьетнам является четвертым по величине экономическим партнером Индонезии в регионе.

«Обе страны нацелены на торговый оборот в $10 млрд к 2021 году», — добавил посол.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Вьетнама постепенно увеличивался и достиг $271 млрд в 2020 году.

Индонезия и Вьетнам должны воспользоваться этим потенциалом, сосредоточив внимание на новых стратегиях укрепления сотрудничества между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб совершит свой первый официальный визит в Индонезию.