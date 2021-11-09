Москва, 9 ноября 2021, 11:33 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, президент России Владимир Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с днём рождения. Народной артистке СССР исполнилось 92 года, сообщается на сайте Кремля.
Путин отметил удивительную искренность Пахмутовой, доброжелательность и безграничную преданность профессии.
«Вас за щедрый талант любят миллионы людей. Ваши песни жизнеутверждающие и не стареющие с годами», — подчеркнул Путин и пожелал Пахмутовой здоровья и благополучия.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года композитор Александра Пахмутова и её супруг, поэт-песенник Николай Добронравов переболели COVID-19.
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