Москва, , 11:40 — REGNUM Дефицит иммуноглобулина в России в первую очередь связан с недостаточными объёмами отечественного производства этого лекарства. Об этом 9 ноября заявила директор Благотворительного фонда помощи детям и взрослым с нарушением иммунитета «Подсолнух» Ирина Бакрадзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Откуда проблема появилась. Корень зла кроется в том, что мы на сегодняшний день абсолютно зависимы от импорта. У нас совершенно недостаточно отечественного иммуноглобулина», — сказала эксперт.

В состоянии тотальной зависимости России от импорта этого препарата конкурентная обстановка в период пандемии сильно обострилась, отметила представитель благотворительного фонда.

«Зарубежные компании столкнулись с выбором на каких рынках работать и для России не осталось препаратов, поскольку они были перенаправлены в другие страны», — заявила Бакрадзе.

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