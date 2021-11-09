Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону подсчитали, что пассажиры стали в полтора раза чаще пользоваться безналичной оплатой проезда. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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За девять месяцев 2021 года в Ростове-на-Дону совершено 88 миллионов транзакций безналичными способом, что на 28 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Рекордным пока считается день 10 сентября 2021 года, когда было установлено 433 тысячи транзакции.