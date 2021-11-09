Красноярск, , 11:32 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 740 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 137 690. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

В регионе по суточным заражениям лидируют город Шарыпово и Курагинский район.

Из 740 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 169 (темп прироста 0,4%), в Шарыпово — 41 (1,6%), в Минусинске — 35 (0,6%), в Ачинске — 33 (0,4%), в Сосновоборске — 33 (1,3%), в Назарово — 27 (1,1%), в Дивногорске — 26 (1,0%), в Боготоле — 18 (2,4%), в Лесосибирске — 17 (0,6%), в Норильске — 15 (0,2%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Курагинском — 41 (1,6%), Богучанском — 32 (1,2%), Шушенском — 32 (1,9%), Мотыгинском — 31 (4,1%), Козульском — 23 (2,5%), Ермаковском — 20 (1,4%), Манском — 17 (1,4%), Балахтинском — 16 (1,3%), Ужурском — 19 (0,9%), Балахтинском — 16 (1,3%), Краснотуранском — 15 (1,6%) и Бирилюсском — 15 (2,3%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4436 человек, снято с наблюдения — 3711. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 49 461 (+725) человек.

За последние сутки в регионе проведено 3434 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 049 464.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 740 носителей SARS-CoV-2 выявлено в Красноярском крае