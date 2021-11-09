Степанакерт, 9 ноября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Глава минобороны Армении Аршак Карапетян посетил с рабочим визитом Нагорный Карабах. Об этом сообщает официальное агентство армянского военного ведомства «Зинуж медиа».

1tv.am Аршак Карапетян

По данным журналистов, Карапетяна пригласил министр обороны Нагорного Карабаха Камо Варданян. Главе минобороны Армении показали боевые позиции, а также ознакомили с порядком боевого дежурства и ходом инженерных работ.

Сообщается, что в ходе визита Карапетян наградил некоторых военнослужащих за участие в укреплении госграницы. Он также подчеркнул, что боеспособная армия является основой для мирной жизни.

Стоит отметить, что ранее Карапетян посетил Сюникскую область, где военнослужащие ВС Азербайджана в мае заняли район возле Чёрного озера. Глава минобороны Армении заявил, что иностранные войска должны покинуть армянскую территорию.