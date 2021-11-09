Уфа, , 11:34 — REGNUM Порядка 400 человек были задействованы в патрулировании объектов различных сфер, организаций и предприятий с массовым пребыванием людей для контроля соблюдения антиковидных ограничений в период нерабочих дней в Уфе. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Пассажиры в общественном транспорте Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в муниципалитете.

«В период с 1 по 7 ноября в городе ежедневно формировалось от 170 до 190 патрульных групп, в которых было задействовано до 400 человек. Проведено более 45 тысяч проверок организаций и учреждений, выявлено 1865 нарушений, составлено 1147 протоколов», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что предприятий, которые нарушают режим работы в ночное время, становится меньше.

«Если в первые дни были десятки, то сегодня это единичные случаи», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности заместителя главы администрации Уфы Артура Гафарова.

Также сообщается, что с 5 ноября в городе стали усиленно проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте.