Уссурийск, Приморский край, 9 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Уссурийска (Приморский край) провели обыски у съёмочной группы YouTube-канала BARAKuda. Об этом 9 ноября пишет телеграм-канал Mash.

Скриншот с YouTube Андрей Неретин в роли Виталия Наливкина

По данным телеграм-канала, причиной обысков стал юмористический ролик, в котором вымышленный депутат Виталий Наливкин (Андрей Неретин) якобы стреляет из гранатомёта. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Добавим, что видео опубликовали на YouTube-канале ещё в сентябре 2021 года. На данный момент у ролика более 1 млн 300 тыс. просмотров.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года суд Уссурийска арестовал на десять суток, а также оштрафовал на 1000 рублей актрису Ларису Кривоносову за ношение формы сотрудника полиции — она сыграла «официального представителя МВД Уссурийского района» в том же ролике по имени Марина Вульф. Позже актриса была осуждена и отправлена в колонию сроком на три месяца.