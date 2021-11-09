Токио, 9 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Энтузиаст с ником InfernoPlus смог добавить в популярный ролевой экшен Dark Souls оружие и локации из франшизы Halo. Об этом 9 ноября пишет Kotaku.

Скриншот с YouTube Dark Souls 3

Как отмечает издание, InfernoPlus создал более 100 различных анимаций взаимодействия персонажа с оружием и добавил в Dark Souls практически все виды вооружения из Halo.

Напомним, что Dark Souls — это серия игр от японской студии From Software, известная своей высокой сложностью и необычной подачей основного сюжета. Сейчас разработчики трудятся над Elden Ring, идейным наследником франшизы.