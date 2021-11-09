Обнинск, Калужская область, , 11:41 — REGNUM Школьные каникулы в Обнинске, как и во всей Калужской области, продлены до 14 ноября включительно в соответствии с решением регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 9 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главного санитарного врача Обнинска Владимира Маркова.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По его словам, заболеваемость детей коронавирусной инфекцией по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла почти в три раза. Дети стали болеть больше и тяжелее. В настоящее время в городе коронавирусом болеют 198 детей: от грудничков до подростков. Возраст пациентов с ковидом — от 10 месяцев до 18 лет.

«Общеобразовательные организации используют дополнительные каникулы для продолжения уборки помещений, дезинфекции поверхностей; активно используются рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Все образовательные организации скорректировали годовой календарный учебный график и учебные планы для того, чтобы обеспечить полноценное освоение образовательной программы, несмотря на то, что рабочее время сокращено. Детские сады города продолжают работу в штатном режиме», — отметила начальник управления общего образования Обнинска Татьяна Волнистова.

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