Обнинск, Калужская область, 9 ноября 2021, 11:41 — REGNUM Школьные каникулы в Обнинске, как и во всей Калужской области, продлены до 14 ноября включительно в соответствии с решением регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 9 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главного санитарного врача Обнинска Владимира Маркова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»
По его словам, заболеваемость детей коронавирусной инфекцией по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла почти в три раза. Дети стали болеть больше и тяжелее. В настоящее время в городе коронавирусом болеют 198 детей: от грудничков до подростков. Возраст пациентов с ковидом — от 10 месяцев до 18 лет.
Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области из-за сложной эпидобстановки продлены школьные каникулы