Владивосток, , 11:28 — REGNUM В Приморском крае ждут нормализации погоды для того, чтобы приступить к разгрузке судна Rise Shine, севшего на мель в Японском море недалеко от Находки. Все члены экипажа контейнеровоза спасены и чувствуют себя хорошо, их разместят в гостинице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе правительства региона.

Контейнеровоз Morn

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Когда море утихнет, появится возможность осмотреть судно, проверить глубины вокруг него, и проложить маршрут для техники, с помощью которой контейнеровоз будут разгружать. Предстоит переместить на берег 200 контейнеров с запчастями для различного оборудования, а также баки, содержащие более 300 тонн ГСМ. Топливо в акватории не разлилось. Как только спадёт волна, возле контейнеровоза установят боновые заграждения.

По мнению главы Приморья Олега Кожемяко главная задача уже выполнена — экипаж спасён.

Как сообщало ИА REGNUM, во время эвакуации моряков поднимали на вертолёт с помощью лебёдки. Организовать этот процесс удалось не сразу. Сейчас все члены экипажа контейнеровоза доставлены на берег.

Оказавшееся на мели судно шло под флагом Панамы из китайского города Нинбо в порт Восточный, на его борту находились 14 человек. Обстоятельства и причины ЧП во время доследственной проверки оценит Восточное региональное следственное управления на транспорте СК РФ.