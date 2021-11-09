9 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что на Украине за счет государственного бюджета снимут первый фильм о гомосексуалистах.

Оксана Переможенко, , 13:39 — REGNUM На Украине за счет государственного бюджета снимут первый фильм о гомосексуалистах. Об этом, как передает ИА Красная Весна, 8 ноября сообщило издание «Страна.ua».

ЛГБТ Иван Шилов © ИА REGNUM

Картина называется «Мой юный принц». К съемкам фильма должны приступить в 2022 году. Госкино Украины утвердило финансирование фильма в размере 20 миллионов гривен (50,5 млн рублей), а общий заявленный бюджет фильма составит 25 миллионов гривен (68,4 млн рублей).

Новость обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна.ua». Многие критически восприняли намерение властей Украины за бюджетные средства снять фильм, пропагандирующий ЛГБТ.

«А нацики (украинские националисты — О. П.), конечно, засунут языки куда поглубже, ведь против этого им не заплатят», — отреагировал Tommy Gunn.

«Так хочется в Европу, что даже на такое согласны», — не без сарказма добавил Sanchez Griffin.

«Да, киноиндустрия «шедевров» крайне важна сейчас для Украины. Куда ж ещё деньги девать…» — отреагировал Евгений Е.

ЛГБТ на Украине (сс) OSKAR IANSONS

«Мы говорим ЛГБТ — подразумеваем Европа! Украина — это Европа…» — с сарказмом пишет Устим П.

«Люди мрут в больницах, а мы снимаем фильмы про извращенцев…» — возмутился Илья К.

«То, что сейчас действительно нужно украинцам», — не без сарказма добавил DAP.

«А у налогоплательщиков Украины спросили, хотят ли они финансировать такие жанры???» — спросил «Славянин В».

«Я считаю, нужно составить петицию, чтоб больше выделили, а то как-то 20 лямов не толерантно на такой шедевр!..» — не без сарказма отреагировал «С мокшанских болот».

«А ведь когда-то Украинская ССР снимала шедевры. Особенно мне нравилась Одесская киностудия», — отметил R Crouwl.

«Народу есть не за что, а они на фигню миллионы тратят…» — не выдержала Татьяна П.

«Другой «культурной значимости», видно, совсем не осталось», — отреагировала Дарья Р.

«До чего же стремительно несутся в Европу, аж дух захватывает», — иронизирует Константин Ш.

«Вот это удар по «агрессору»… Европа, надеюсь, оценит», — не без сарказма написал Capt.KonSol.

«Это и есть ад!» — считает Larysa M.

«Так вот где деньги на кислород для больниц», — отметил «Физик Ядерщик».

«Деградация» — как много в этом слове печального и угрожающего», — добавил Игорь К.

«А почему нацики не бегут бить фонду окна? Или их хозяин денег им не дал и семейные ценности в массовой культуре защищать не нужно? Они же всегда против были, а тут разнос не устраивают, странно, почему…» — задумался Александр Ж.

Украинские националисты Ivan Bandura

«Боже, люди голодают, лечить нечем и почти некому, а извращение — в жизнь!» — посетовала Тамара И.

«Поздравляю Украину с новым пробитым дном…» — написал «Кузюка».

»Нет у нас других пробоем, видимо. Лучше бы сняли фильм о бабушках, которые будут замерзать в сёлах этой зимой. Или о детях, которые на дистанционке, потому что школы топить нечем», — отметила Oksana B.

«Ну вот, деньги есть, всё норм, что орёте, [что] не на что газ купить?..» — отреагировал Михаил А.

«Это очень сейчас важно для Украины, не останавливайтесь, пожалуйста! Топить на зиму нечем и как раз фильм про ЛГБТ вас согреет», — не без сарказма пишет Dhd Dd.

«Чего только не сделаешь, чтобы было как на Западе. Даже веру свою предашь», — подытожил «dsrk3aol Стороженко».

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