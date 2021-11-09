Мурманск, , 11:22 — REGNUM В международном аэропорту «Мурманск» теперь можно пройти ПЦР и экспресс-тестирование на COVID-19, сообщает ГТРК «Мурман».

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

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Зона диагностики расположена возле стоек регистрации. Результаты тестирования можно получить на почту на протяжении суток. Справку выдают на двух языках — русском и английском. Ее предоставляют для вылета за границу или подтверждения отрицательного результата на портале госуслуг. Кроме того, в аэропорту любой желающий может пройти экспресс-тестирование на антиген, необходимое для въезда в Грецию, Болгарию и ряд других стран.

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