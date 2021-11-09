Черкесск, 9 ноября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в 2022 году откроются сразу шесть домов культуры. Их строительство и реконструкция ведутся в настоящее время в нескольких селах, сообщили 9 ноября в пресс-службе главы и правительства республики.

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Так, старые здания будут полностью обновлены в селе Садовом, станице Кардоникской и ауле Али-Бердуковский. Новые дома культуры возводят в аулах Кызыл-Октябрь и Дружба, поселке Октябрьский.

В последние годы состоянию объектов культуры на селе и обновлению базы культурных учреждений в Карачаево-Черкесии уделяется большое внимание. Построено и отремонтировано 30 домов культуры. Кроме того, сотрудникам сельских клубов будет оказана материальная поддержка. С начала 2022 года глава региона Рашид Темрезов предложил выплачивать им ежемесячно по 5 тыс. рублей из регионального бюджета.