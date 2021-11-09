Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Во время задержания подозреваемых в телефонном мошенничестве на юге Санкт-Петербурга погиб старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит», подполковник полиции Евгений Захаров. Его сбил и переехал на автомобиле один из злоумышленников. Командование и сослуживцы выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего товарища. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО Сотрудник Росгвардии, подполковник полиции Евгений Захаров

«В сложной ситуации он проявил мужество и до конца остался верен служебному долгу», — подчеркнули в Росгвардии.

Семье погибшего будет оказана вся необходимая социальная поддержка. В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наезд на сотрудника Росгвардии был совершён утром 9 ноября на Пулковском шоссе во время проведения полицейской операции по задержанию лиц причастных к мошенничествам. При попытке задержания водитель фургона Fiat Ducato наехал на сотрудника Росгвардии и скрылся. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Для задержания скрывшегося водителя был объявлен план «Перехват». Менее чем через час автомобиль был блокирован полицейскими на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти, преступник задержан.

Как сообщает командование Северо-Западного округа Росгвардии, 48-летний Евгений Михайлович Захаровродился в городе Ковдор Мурманской области, проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР «Гранит» — с 2016 года. Ветеран боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, награжден государственными наградами — медалью Суворова, медалью «За отличие в охране общественного порядка». У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей.

«Он был заботливым мужем и отцом, надежным товарищем, готовым в любой момент прийти на помощь, с полной самоотдачей относился к службе и неоднократно проявлял решительность, стойкость и высокий профессионализм в боевых ситуациях», — отметили в ведомстве.