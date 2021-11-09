Орел, , 11:20 — REGNUM Жителям Орловской области, не имеющим QR-кодов, предлагают доставить товары из магазинов. Объявление от «QR-курьера» появилось на портале объявлений Avito.

Проверка QR-кода Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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Житель Советского района Орла предлагает доставить товары из магазинов, куда допускают по QR-коду, на дом, стоимость своих услуг молодой человек оценил в 200 рублей.

Отметим, что подобные услуги на Avito предлагают и жителям других регионов — например, Челябинской области, Татарии, Ростовской области. В Москве жителям предлагают услуги «QR-няни» — девушка готова сходить с ребенком в театр, музей, кино. В Воронеже услуги предлагает «ведущий с QR-кодом», при том что пока любые массовые мероприятия в регионе запрещены.

Как напоминает ИА REGNUM, с 8 ноября в Орловской области в силу вступили ограничения — доступ жителям без QR-кодов закрыт фактически во все общественные места, исключениями пока остаются аптеки и продовольственные магазины.