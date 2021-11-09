Канберра, , 11:25 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон намекнул, что дата проведения следующих парламентских выборов, вероятно, будет объявлена в ближайшее время. Такое заявление он сделал в ходе своей поездки, которую некоторые комментаторы уже окрестили «предвыборной». Об этом 9 ноября сообщил новостной портал News.com.au.

Скотт Моррисон Kristy Robinson

8 ноября премьер-министр страны Моррисон начал свою недельную поездку по штатам Виктория и Новый Южный Уэльс, надеясь отвлечь внимание избирателей от скандала после заключения альянса AUKUS.

«Моррисон изо всех сил пытается заручиться поддержкой австралийских избирателей, поскольку последний опрос Newspoll указывает на, что Коалиция потерпит сокрушительное поражение, если парламентские выборы состоятся сегодня», — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что «смешным моментом» оказался инцидент, когда в одном из местном кафе Моррисон решил продемонстрировать свою страсть к кулинарии. После того, как премьер-министр страны подошел к кастрюле и начал что-то в ней готовить, то из-за тесноты на маленькой кухне, надетой маски и клубов пара, он покраснел и отошел от плиты.

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