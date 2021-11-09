Элиста, 9 ноября 2021, 11:19 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 9 ноября.
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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 675 человек.
ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии пообещали строгий контроль и последствия для непривитых от COVID-19 граждан.
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