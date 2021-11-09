Чадан, Тыва, 9 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Туве местного жителя обвинили в нападении на сотрудника полиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, дело возбуждено за применение насилия, опасного для жизни или здоровья против представителя власти.

(сс) niekverlaan С ножом

По данным следствия, обвиняемый поздно вечером 3 ноября находился в пьяном состоянии на одной из улиц города Чадан. В ответ на требования полицейского, мужчина набросился на него, ударив ножом в область левого предплечья, причинив колото-резаное ранение.

К настоящему времени обвиняемый заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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