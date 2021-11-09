Глава КНДР направил поздравительную телеграмму королю Камбоджи
Пхеньян, 9 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 9 ноября поздравительную телеграмму королю Камбоджи Нородому Сихамони. Соответствующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР горячо поздравил главу, правительство и народ Камбоджи с 68-летием независимости Королевства Камбоджа.
«Неизменное укрепление и развитие корейско-камбоджийских отношений дружбы и сотрудничества, имеющих давние исторические традиции, — это общее стремление и чаяние народов наших стран», — говорится в телеграмме.
Глава КНДР пожелал Сихамони крепкого здоровья и благополучия, а также успехов в деятельности на благо процветания страны.