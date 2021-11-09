Пхеньян, 9 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 9 ноября поздравительную телеграмму королю Камбоджи Нородому Сихамони. Соответствующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР горячо поздравил главу, правительство и народ Камбоджи с 68-летием независимости Королевства Камбоджа.

«Неизменное укрепление и развитие корейско-камбоджийских отношений дружбы и сотрудничества, имеющих давние исторические традиции, — это общее стремление и чаяние народов наших стран», — говорится в телеграмме.

Глава КНДР пожелал Сихамони крепкого здоровья и благополучия, а также успехов в деятельности на благо процветания страны.