Москва, 9 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Автомобилисты будут сами решать, проходить им техосмотр автомобиля или нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Сергей Неверов

«Обязательность отменяется, но остается право каждого гражданина самому принимать решение, нужно пройти техосмотр или нет», — сказал Неверов.

По его словам, фактически проведение техосмотра превратилось в лишнюю трату времени и средств.

Законопроект, который Госдума обсудит 9 ноября в первом чтении, предполагает введение принципа добровольности в вопросе прохождения техосмотра. При этом изменения не коснутся коммерческого, общественного транспорта, а также такси.