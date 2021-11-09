Вашингтон, 9 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Группа энтузиастов смогла добавить в Mass Effect Legendary Edition «утерянное» дополнение Pinncacle Station. Об этом 9 ноября сообщает Kotaku.

Mass Effect: Legendary Edition

Модификация не только добавляет в игру Pinnacle Station, но и улучшает весь имеющийся в дополнении контент. Разработка доступна только в PC-версии проекта.

Напомним, что разработчики не стали включать Pinnacle Station в Mass Effect Legendary Edition из-за «утери исходного кода». Они посчитали, что воссоздавать дополнение с нуля будет слишком большой трудозатратой.