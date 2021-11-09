Москва, 9 ноября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Москве зарплаты рабочих, трудящихся в промышленности, за пять лет выросли в 1,5 раза. Наибольший прирост зарплаты отмечен у сборщиков мебели (+70%) и портных (+63%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

За год больше всего вырос средний уровень дохода у механиков (+17%), монтажников РЭАиП, токарей и фрезеровщиков (по 14%). По уровню максимального дохода на первом месте сборщики мебели — 200 тыс. руб. в месяц, на втором — электрогазосварщики (150 тыс. руб.).

По данным на октябрь 2021 года, по размеру среднего рыночного заработка лидируют также сборщики мебели и электрогазосарщики (по 85 тыс. руб. в месяц), на втором месте — фрезеровщики и токари (по 80 тыс. руб.).

Как сообщало ИА REGNUM, реальная начисленная заработная плата в России в августе 2021 года снизилась на 5,5%.

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