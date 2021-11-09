Чита, 9 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края 9 ноября отчитались об устранении последствий двух происшествий на объектах ЖКХ. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Два происшествия на объектах тепло‑ и электроснабжения произошли за неделю в Забайкальском крае.

«В Сретенске произошла утечка на теплотрассе, вследствие чего была остановлена котельная №2. Под отключение попала музыкальная школа, учреждение социального обслуживания «Берёзка». Для решения проблемы были заменены неисправные трубы теплотрассы и проведены сварочные работы. В Кыре произошло аварийное отключение электроэнергии», — пояснил зампред правительства региона Сергей Гордеев. На данный момент все последствия устранены, социальные учреждения и дома обеспечены отоплением и электроэнергией.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала отопительного сезона на объектах ЖКХ зарегистрировано 18 технологических происшествий — это на три меньше, чем на аналогичный период в прошлом отопительном сезоне. На подготовку к ОЗП 2021−2022 годов из регионального бюджета распределено 606,5 миллиона рублей.

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