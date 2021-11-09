Соль-Илецк, Оренбургская область, 9 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области житель Соль-Илецка отправится в исправительную колонию строгого режима за уклонение от уплаты алиментов на содержание двоих детей. Объём задолженности превысил 1 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Суд

По данным судебной инстанции, в мае 2015 года на мужчину была возложена обязанность по уплате алиментов на содержание сыновей в размере 1/3 части от всех видов заработка и доходов. Более шести лет алиментщик не исполнял свою обязанность.

В 2020 году мужчину привлекли к уголовной ответственности. В местах лишения свободы он провел три месяца. Выйдя на свободу, родитель продолжил игнорировать выплату алиментов.

В августе 2021 года Соль-Илецкий суд приговорил мужчину к десяти месяцам колонии строгого режима. Алиментщик обжаловал приговор, но безуспешно. Оренбургский областной суд оставил решение коллег без изменения.