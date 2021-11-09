Уфа, 9 ноября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Программу по ремонту подъездов в жилых домах на следующий год формируют в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Александр Скибицкий Батарея отопления в подъезде

По словам главы республики, руководство региона постепенно наводит порядок в подъездах многоквартирных домов несмотря на то, что из-за коронавируса планы были изменены.

«Понятно, какое может быть настроение у человека, если он выходит из квартиры, а у него старый, обшарпанный подъезд, там не убирают, не закрываются окна и двери и т.д.», — написал Хабиров, напомнив, что за 2019 год и 2020 год за счет бюджета Башкирии были приведены в порядок 6181 подъездов в 2069 многоквартирных домах. На эти цели было направлено 2 млрд 84 млн рублей.

Он также сообщил, что в текущем году планируется сделать ремонт в еще 312 подъездах в 115 домах.

Хабиров подчеркнул, что подъезды должны ремонтироваться качественно, но подрядчики бывают разные.

«Чтобы жестче следить за этим, мы настояли на подписи жителей на актах приемки. Гарантия на ремонт подъездов — 5 лет», — напомнил он, отметив, что руководство региона в настоящее время формирует программу ремонта в подъездах на следующий год.

«Наш бюджет понемножку восстанавливается, поэтому надеюсь, что в следующем году мы отремонтируем подъездов значительно больше», — заявил глава республики.