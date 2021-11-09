Хельсинки, 9 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В октябре на границе между Финляндией и Россией было зафиксировано 103,8 тыс. пересечений. Этот показатель стал самым высоким с начала 2021 года и более чем в полтора раза выше по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года (более 60 тысяч пересечений). Об этом 9 ноября сообщила пограничная охрана Финляндии.

Финляндия

Отмечается, что до того, как начали действовать ограничения для туризма, введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции, число пересечений находилось на уровне 700−800 тыс. в месяц. Однако в марте 2020 года их количество сократились практически, а затем ещё более ощутимо снизилось в апреле и мае — до порядка 42 тысяч.

В 2020 году границу пересекали 2,4 млн раз, тогда как годом ранее этот показатель равнялся почти 9,5 млн. В этом году число пересечений пока составляет более 660 тысяч.

Читайте также: Пограничники задержали в Ленобласти 13 иностранцев, пытавшихся попасть в ЕС

Как сообщало ИА REGNUM, власти Финляндии не планируют спешить с открытием границ с Россией. В настоящее время продолжает действовать запрет на въезд российских граждан в страну в туристических целях. Приехать в страну их России сейчас могут члены семьи граждан, постоянно проживающих в Финляндии, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств.