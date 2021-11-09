Амстердам, 9 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Цена газа в Европе снизилась на 4,5% на фоне возобновления прокачки по газопроводу «Ямал — Европа», свидетельствуют данные биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $899,6 или 75 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Как сообщало ИА REGNUM, прямые поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию возобновились вечером 8 ноября, к утру 9 ноября они выросли уже более чем в два раза.