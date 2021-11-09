Сан-Франциско, США, 9 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В популярной мобильной игре Pokemon GO стартует тематическое событие, приуроченное к релизу Pokemon Shining Pearl и Pokemon Brilliant Diamond. Об этом 9 ноября сообщает портал Game Informer.

BagoGames Pokemon Go

Ивент пройдёт с 16 по 21 ноября 2021 года. В рамках события геймеры смогут поймать редких покемонов в уникальных нарядах и заполучить новые косметические предметы.

Напомним, что Pokemon Shining Pearl и Pokemon Brilliant Diamond — это ремейк игр Pokemon Pearl и Pokemon Diamond для гибридной консоли Nintendo Switch. Его релиз состоится 19 ноября 2021 года.