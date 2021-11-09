София, 9 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Комиссия по защите правил конкуренции при правительстве Болгарии приступила к проверке деятельности компании «Лукойл-Болгария» на предмет злоупотребления этим крупнейшим промышленным предприятием страны своим доминирующим положением на балканском энергетическом рынке. Об этом 8 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

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Согласно официальной информации, поводом для соответствующих инспекционных действий послужил сигнал другой рыночной структуры Болгарии — австрийской нефтяной группы OMV. Детали претензии не разглашаются, однако в софийском офисе OMV местным журналистам заявили, что их фирма будет добиваться «соблюдения закона о конкуренции, являющегося основой для развития бизнеса». В представительстве «Лукойл-Болгария» данную ситуацию не комментируют.

Напомним, LUKOIL Neftochim Burgas («Лукойл-Болгария») с генеральным офисом в болгарском городе Бургас, является основной нефтеперерабатывающей структурой на Балканах. Компания считается ведущим производителем и поставщиком жидкого топлива и полимерных материалов в несколько стран региона. Группа OMV в Болгарии представлена несколькими НПЗ и рядом брендовых автозаправочных станций.