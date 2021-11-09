Сухум, 9 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Для стимулирования иностранных инвестиций в Абхазии нужно разрешить приобретать недвижимость в республике гражданам России, заявил президент Абхазии Аслан Бжания на выездном совещании в Ткуарчалском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Аслан Бжания

«Нам необходимо выйти на то, чтобы граждане Российской Федерации имели право приобретать здесь недвижимость. Это не должно быть связано с приобретением политических прав или гражданства. Это экономический аспект», — сказал Бжания.

В качестве положительного примера иностранных инвестиций президент привёл построенный российским бизнесменов на паях с гражданином Абхазии туристический комплекс в селе Тамыш Очамчырского района. Там во время летнего сезона 180 человек имеют возможность заработать высокую зарплату. Также в комплексе проходят тренировки по плаванию для детей.

Стоит отметить, что в Абхазии запрещено приобретать недвижимость лицами, не имеющими абхазского гражданства. В ряде политических партий и движений выступают за то, чтобы сохранить эту норму.