Иркутск, 9 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Мусор с берегов Байкала теперь доступен для покупок в супермаркете «Мой Байкал», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата сайта mybaikal.store Байкальский мусор можно купить в интернете

На специализированном сайте mybaikal.store можно приобрести банки, бутылки, зубные щётки, использованные батарейки и даже подгузники. Цена товаров указана с учётом ущерба окружающей среде.

К примеру, про алюминиевую пивную банку сказано, что она не только отлично сохраняет вкус напитка, но и может служить памятником бурного веселья в течение 500 лет. Покупатели приобрели уже 300 штук по цене 980 рублей.

А подгузник (срок разложения которого обозначен 450 годами), предлагают купить за 545 рублей. Одним из самых дорогостоящих товаров стали батарейки. Со сроком разложения 110 лет, ущерб от них оценили в 10 560 рублей.

Одной из самых дешёвых оказалась упаковка от конфеты. Со сроком разложения 300−500 лет, ущерб оценён в 175 руб.

Вырученные от продажи средства пойдут на помощь экоактивистам, которые очищают берег озера.

Как сообщало ИА REGNUM, самые загрязнённые места Байкала, по данным учёных Лимнологического института СО РАН, находятся в акваториях поселка Култук, бухты Ая и залива Хужирский (на острове Ольхон).

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