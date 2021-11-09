Ульяновск, 9 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области при поддержке федеральных средств будет ускорена программа переселения граждан из аварийного жилья. До 2023 года ключи от новых квартир получат 1,5 тыс. жителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора Алексея Русских по итогам проведения «Строительном часе»

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Глава региона, открывая обсуждение, констатировал, что «вроде бы XXI век на дворе, а вопрос до сих пор в регионе очень болезненный». Алексей Русских подчеркнул, что инициатива Ульяновской области по ускорению была поддержана на федеральном уровне, выделена финансовая поддержка. Губернатор заверил, что «теперь дело пойдёт быстрее».

Ульяновской области одобрили заявку на 789 млн рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Дополнительные деньги направят на ускоренную реализацию программы переселения.

Власти заявляют, что с начала 2021 года из аварийного жилья переселено более 300 человек, в этом году в ожидании 127 квартир остаются ещё 282 жителя. Все квартиры законтрактованы.

По данным министерства строительства и архитектуры Ульяновской области, по этапу 2021−2022 годов до конца 2022 года необходимо переселить 559 человек из 254 квартир, в настоящее время законтрактовано 69% жилых помещений.

Всего до 2023 года новоселье должны отпраздновать почти 1,5 тыс. жителей Ульяновской области, проживающих в «аварийке». На это требуется 110 тыс. кв. метров жилья. Говоря о реализации программы, власти отмечают, что с 2019 года в Ульяновской области переселили 818 человек, что составляет 102% от плана.

Исполняющий обязанности министра строительства Ульяновской области Константин Алексич заявил, что федеральную программу по переселению из аварийного жилья в регионе хотят завершить «на два года раньше». По его словам, муниципальным образованиям необходимо просчитать количество приобретаемого жилья и затраты. Кроме того, с застройщиками обсуждается объём необходимого жилья в новостройках.

Перечень домов для включения в федеральную программу, которая будет реализовываться по новой схеме, проходит процедуру согласования.

Как сообщало ИА REGNUM, 990 млн рублей из областного и федерального бюджетов в 2022 году предусматривается на реализацию регионального проекта Ульяновской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». На эти средства планируется расселить 24 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, в котором проживают более 1 тыс. человек. Почти 346 млн рублей закладывается на передачу жилья либо выплату возмещений более чем 2 тыс. участникам долевого строительства. Ещё более 327 млн рублей предусмотрено на улучшение жилищных условий для 1,5 тыс. жителей.