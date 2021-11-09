Москва, 9 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Москве вечером 9 ноября ожидается гололедица и температура воздуха ниже нуля градусов, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

На каблуках

«Днём температура воздуха составит от нуля до плюс двух градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до двух градусов ниже нуля. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре», — рассказали в мэрии.

Отмечается, что погодные условия могут привести к затруднениям на дорогах и повышению аварийности. Водителям рекомендуется строго придерживаться правил дорожного движения, в частности, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

Пешеходам рекомендуется выбрать для перемещений по городу удобную обувь — без каблука и с подошвой, которая не скользит.