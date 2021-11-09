Москва, 9 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Суммарная стоимость цифровых активов обновила исторический максимум благодаря растущему спросу на инструменты, защищающие от инфляции, и недавнему запуску в США биржевого фонда на базе регулируемых биткоин-фьючерсов, что подтвердило признание криптовалют как нового класса активов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

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«Сегодня, 9 ноября, биткоин (41,7% капитализации рынка) достигал рекордных $68 тыс. 500, Ethereum (18,5%) — также рекордных $4800. В ближайшее время можно рассчитывать на штурм психологических отметок в $70 000 и $5000, до конца года нельзя исключать достижения $80 000 и $6000.

Предпосылки для продолжения ралли сохраняются. В среду в США выйдет свежий отчет по динамике потребительских цен, который может указать на ускорение инфляции с максимума за 13 лет.

С сентября наблюдается устойчивая взаимосвязь между стоимостью биткоина и инфляционных ожиданий. Сохранение проблем в цепочках поставок, низкие запасы природного газа в Европе и угля в Азии, политика ОПЕК по ограничению роста предложения, рост цен на продовольствие будет как минимум поддерживать темпы роста потребительских цен на сложившемся уровне.

Подобная динамика будет обуславливать интерес к биткоину, который воспринимается как цифровой аналог золота. Еще одним драйвером станет предстоящее активация Taproot в сети первой криптовалюты, которая усилит масштабируемость, приватность и функциональность смарт-контрактов.

Драйвером Ethereum остаются ожидания одобрения в США биржевого фонда на базе регулируемых фьючерсов, что, по мнению аналитиков Bloomberg, может произойти в начале 2022 года.

Институциональные клиенты постепенно меняют свою позицию в отношении цифровых активов, чему в немалой степени способствует решение американских регуляторов допустить к торгам ETF на базе биткоина.

Можно ожидать дальнейшего роста числа пользователей криптовалют и как следствие роста цен. Среди других драйверов альткоинов — качественный и количественный рост пространства децентрализованных финансов, невзаимозаменяемых токенов и блокчейн-игр», — пояснил эксперт.

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