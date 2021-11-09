Симферополь, 9 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Двое подростков 2003 и 2004 годов рождения решением Южного окружного военного суда признаны виновными в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях Керчи, сообщила 9 ноября пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Gorspravka09.ru Суд

Оба молодых человека являлись «последователями» Владислава Росляков, устроившего массовое убийство в Керченском политехническом колледже.

«В целях совершения преступлений они разработали планы вооруженных нападений, для чего приискали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в социальных сетях и мессенджерах так называемые группы «смерти», в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений. Дома у задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретённые через интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных», — говорится в сообщении ведомства.

Решением суда оба признаны виновными по ч.1 ст. 30, ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Подготовка террористического акта»). Одному из подсудимых назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, второму — четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.