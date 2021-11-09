Тикси, Якутия, 9 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В отношении главы посёлка Тикси возбуждено уголовное дело. Его подозревают в присвоении 380 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Pigs Are Smart Коррупция

Читайте также: Экс-главу минздрава Якутии уличили в нецелевом использовании средств

Дело завели по статье 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). По версии следствия, из муниципального бюджета глава Тикси перечислил на счёт знакомого ему предпринимателя 380 тыс. рублей. Деньги ушли по муниципальному контракту и якобы предназначались для проведения косметического ремонта в жилом помещении, принадлежащем посёлку. Работы не были выполнены, а контракт оказался фиктивным. Деньгами глава Тикси распорядился по своему усмотрению.

В администрации посёлка проведены обыски, изъяты доказательства. Подозреваемый возместил ущерб, нанесённый муниципальному бюджету.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутский городской суд рассматривает дело об административном правонарушении, по которому привлекаемым лицом указана Елена Борисова, до 20 октября возглавлявшая министерство здравоохранения республики. Административное дело в отношении неё возбуждено по статье 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств).