Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM Предприниматель Алексей Кобыщ, учредитель «Группы компаний «Охрана», являвшейся субподрядчиком при поставке и установке систем видеонаблюдения на стадионе «Газпром Арена», объявлен в международный розыск по уголовному делу о мошенничестве. Об этом информирует 9 ноября ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Стадион «Газпром Арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным следствия, предприниматели и их соучастники заказали оборудование у немецкого производителя, а затем совершили ряд фиктивных сделок через подконтрольных посредников. В результате на поставку и монтаж оборудования запросили и получили от заказчика на 180 млн рублей больше, чем в реальности стоили выполненные работы. Фигуранты дела обвиняются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Как отмечает «Фонтанка», обыски на стадионе прошли в конце 2019 года в рамках уголовного дела по особо крупному мошенничеству, в них участвовали экономическая полиция и служба экономической безопасности ФСБ.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР раскрыл хищение 180 млн рублей на стройке стадиона в Петербурге

Напомним, стадион на Крестовском острове, который теперь называется «Газпром арена», строился за счет бюджета Санкт-Петербурга. Он был заложен еще в 2007 году. Предполагалось, что стадион обойдется бюджету в 6,7 млрд рублей, но почти за 10 лет строительства смета достигла 43 млрд рублей, а по некоторым оценкам — 50 млрд рублей. Стадион был передан футбольному клубу «Зенит» по концессии за 1 рубль на 49 лет.