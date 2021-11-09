Джакарта, 9 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В индонезийской провинции Южный Сулавеси загорелся торговый центр, сообщает CNN Indonesia.

Stroypuls.ru Пожар

Несколько человек оказались в ловушке на пятом этаже. Причина возгорания пока не известна. Однако пожар начался из подвала. Затем огонь быстро разрастался, пока не раздался взрыв.

Ущерб от пожара оценивается в миллиарды рупий.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия вошла в пятерку стран с наибольшим количеством привитого населения.

Подробнее в материале: Индонезия вошла в пятёрку стран по числу сделанных прививок от коронавируса