Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM В Ростове-на-Дону ожидается сильный ливень. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 9 ноября.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Синоптики прогнозируют днём и до конца суток 9 ноября выпадение осадков в виде дождя, временами ожидается сильный дождь.

Спасатели просят горожан по возможности оставаться дома, быть внимательными на улице и не подходить близко к деревьям и шатким конструкциям. Автомобилистов призвали строго соблюдать правила дорожного движения в условиях непогоды.