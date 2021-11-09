Москва, 9 ноября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. На прошедшей 8 ноября торговой сессии рубль несколько ослабел к доллару и евро на фоне ожиданий инфляционной статистики, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Ilya Рубли

«Новую неделю российская валюта закрыла на отметке в 71,32 рубля за доллар, потеряв 0,25%. Курс к евро составил 82,63 рубля, потери составили 0,43%.

Ближайшие дни пройдут в ожидании статистики по инфляции из еврозоны, США и Китая за октябрь. При росте цен на сырье ближе к концу месяца отмечался спад, который может повлечь за собой результаты лучше ожиданий аналитиков.

Локально рубль будет ждать параметров, предстоящих 10 ноября аукционов ОФЗ, поскольку на прошлой неделе они были отменены из-за обвала спроса индекса российского госдолга на фоне рекордной за несколько лет инфляции.

При этом с сегодняшнего дня ЦБ РФ увеличивает объем закупок на валютном рынке, который составит 25,9 млрд рублей до 6 декабря, что будет давить на рубль на протяжении всего указанного периода.

Позитивным фактором в краткосрочной перспективе является некоторое укрепление цен на нефть 5 и 8 ноября — бочка Brent вернулась к отметке в $84 за баррель.

Предполагаемый коридор движения российской валюты на сегодня, 9 ноября, составляет 71,00−71,50 рубля за доллар и 82,30−83,00 рубля за евро», — считает эксперт.

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